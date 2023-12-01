Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змін у системі мобілізації. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави сказав, що питання мобілізації обговорювалося на Ставці.

Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни - і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції - я чекаю на комплексні рішення.

Зеленський повідомив, що на Ставці командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій.

"Усі основні напрямки. Схід - Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області... Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду - вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації, - заявив президент.



Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом оголосив, що наступного тижня буде підготовлений новий план мобілізації.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував підготовку Верховною Радою до кінця 2023 року нового закону, який регулює питання мобілізації та демобілізації.