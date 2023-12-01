Швейцарія заморозила російські активи на суму $8,8 млрд [ Редагувати ]
Влада Швейцарії заморозила російські активи на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,8 млрд). Про це повідомив Reuters з посиланням на Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO).
Зазначені цифри попередні, точну суму заморожених активів складно оцінити через додавання або виключення тих чи інших осіб із списку санкцій, а також судових справ щодо заморожування додаткових активів.
Точніші дані очікуються до кінця другого кварталу 2024 року, коли банки звітують перед урядом.
У грудні 2022 року влада Швейцарії повідомила про заморожування російських активів на суму майже 7,5 млрд швейцарських франків ($8,5 млрд) після приєднання до санкцій Євросоюзу проти рф. За останні 12 місяців, за даними SECO, список санкцій поповнили ще 300 осіб і 100 компаній.
Наприкінці листопада президент Швейцарії Ален Берсе прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорювали, зокрема, використання доходів від заморожених російських активів.
При цьому в Євросоюзі наголошували на відсутності законних підстав для використання російських активів.
Країни "Великої сімки" (G7) залишать активи росії замороженими, доки кремль не погодиться сплатити Україні компенсації за збитки, завдані під час збройного вторгнення. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками їхньої зустрічі в Токіо 8 листопада.
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