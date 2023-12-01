США додали до антиросійського списку санкцій три танкери та три компанії [ Редагувати ]
США поширили антиросійські санкції на три танкери та три компанії, повідомив Мінфін. Санкції запроваджені проти суден HS Atlantica, NS Champion та Victor Bakaev, усі вони - танкери для сирої нафти під прапором Ліберії.
У прес-релізі Мінфіну США повідомляється, що ці танкери перевозили російську нафту за ціною вище встановленої стелі в $60 за барель.
Також під санкції потрапили компанії HS Atlantica Limited (Ліберія), Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited (обидві з ОАЕ), які є власниками цих танкерів.
16 листопада США також включили до списку санкцій три нафтові танкери під прапором Ліберії - Kazan, Ligovsky Prospect і Century. Крім того, до чорного списку тоді додали 20 компаній з росії, Боснії та Герцеговини, ОАЕ та Північної Македонії.
Обмеження щодо танкерів пояснювалися тим, що вони перевозили російську нафту за ціною, що перевищує встановлену межу вартості.
17 листопада Bloomberg з посиланням на дані дослідження Київської школи економіки повідомив, що в жовтні 99% морських поставок нафти з рф коштували вище стелі цін. У жовтні середня вартість бареля нафти, який експортується з росії, склала $79,4.
24 листопада Reuters повідомив, що після посилення санкцій США проти перевізників російської нафти, від її транспортування відмовились грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers.
У п'ятнцю, 1 грудня, помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєтт заявив Financial Times, що Вашингтон має намір скоротити нафтові доходи росії вдвічі до 2030 року.
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