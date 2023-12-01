Кабінет міністрів України га засіданні 1 грудня доручив розробити правила щодо повернення вболівальників на трибуни з урахуванням безпеки. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Наразі Мінмолодьспорту спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.

Після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення, Міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний наглосив, що допущення глядачів на трибуни "допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні".

Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів.

Безпека має бути головним пріоритетом кожного спортивного заходу, наголошують у Мінмолодьспорту.