Президент Литви Гітанас Науседа відмовився від спільної фотографії з лідерами країн-учасниць конференції ООН з клімату COP28 у Дубаї через участь у зйомці былоруського диктатора олександра лукашенка, повідомляє LRT.

Це називається сімейним фото. лукашенко не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати.

Литовський лідер вважає, що стояти поряд з лукашенком на фотографії - це лицемірство.

Було б лицемірно стояти пліч-о-пліч з главою держави, яка стала плацдармом агресії росії проти України, і як ні в чому не бувало обговорювати майбутнє миру та зміну клімату. Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля.

Разом із президентом Литви від спільної фотографії відмовилися президенти Латвії та Польщі Едгар Рінкевич та Анджей Дуда.