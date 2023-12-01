Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовились фотографуватися з лукашенком на саміті ООН [ Редагувати ]
Президент Литви Гітанас Науседа відмовився від спільної фотографії з лідерами країн-учасниць конференції ООН з клімату COP28 у Дубаї через участь у зйомці былоруського диктатора олександра лукашенка, повідомляє LRT.
Це називається сімейним фото. лукашенко не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати.
Литовський лідер вважає, що стояти поряд з лукашенком на фотографії - це лицемірство.
Було б лицемірно стояти пліч-о-пліч з главою держави, яка стала плацдармом агресії росії проти України, і як ні в чому не бувало обговорювати майбутнє миру та зміну клімату. Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля.
Разом із президентом Литви від спільної фотографії відмовилися президенти Латвії та Польщі Едгар Рінкевич та Анджей Дуда.
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