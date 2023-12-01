Американська влада відклала поставки малогабаритних високоточних бомб наземного базування GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), повідомляє Reuters.

Основний підрядник, компанія Boeing, передасть США ці бомби (або ракети) у грудні 2023 року, після чого їх кілька місяців випробовуватимуть, перш ніж відправлять до України. Представник Пентагону заявив, що США очікують, що передадуть ракети на початку 2024 року "після успішної верифікації".

Компанія Boeing восени 2022 року запропонувала США придбати та надіслати Україні ракети GLSDB. За найоптимістичнішим прогнозом, постачання планували здійснити навесні 2023 року. У лютому видання Politico повідомило, що постачання очікується "набагато пізніше у 2023 році".

Ракети GLSDB випускають компанії Boeing та Saab Group. Дальність ракет становить 150 км. Ракети GLSDB можна запускати з установок HIMARS, які стоять на озброєнні української армії.

GLSDB складається з бомби малого діаметра GBU-39 та ракетного двигуна M26. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним. GLSDB знаходиться у розробці з 2019 року, над нею працюють Boeing та SAAB AB.

Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.

Починаючи з березня 2023 року, міністерство оборони рф щонайменше чотири рази повідомляло про перехоплення реактивних снарядів GLSDB, востаннє - 26 жовтня.

Джерела Reuters стверджують, що США не постачали Україні жодної "розумної бомби". Водночас вони були у переліку озброєння, які США передавали Києву лютому 2023 року.

Наразі в Україну поставляються ракети GMLRS дальністю 70 км та ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км.