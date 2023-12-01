На Харківщині поліцейські затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових. Про це повідомляє поліція області.

Зловмисник представлявся співробітником СБУ та переконував рідних військовослужбовців, що їхні близькі насправді живі і знаходяться в російському полоні. Покидьок запевняв, що може "звільнити" їх з полону за певну суму.

Постраждала Олена розповідає, що її чоловік, військовослужбовець ЗСУ, загинув 11 жовтня. Від частини, де він служив, вона отримала офіційне підтвердження. Згодом на неї вийшов знайомий чоловіка, і сказав, що той живий, знаходиться в полоні.

Він казав, що чоловік в полоні, це 100-процентна інформація, і цей знайомий "вирішить це питання" за 10 тисяч доларів.

Жінка одразу зрозуміла, що має справу зі злочинцем. Вдова українського воїна звернулася до поліції. У взаємодії з правоохоронцями призначила день для передачі коштів.

Шахрая затримали, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині водій збив насмерть двох військовослужбовців і втік.