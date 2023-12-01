Кількість мільярдерів у світі зросла за рік на 7% - UBS [ Редагувати ]
З квітня 2022 року по квітень 2023-го кількість доларових мільярдерів у світі зросла на 7% - з 2 376 до 2 544. Їхні сумарні статки зросли за звітні 12 місяців на 9% і тепер становлять $12 трлн. Це випливає з доповіді UBS.
Втім, якщо зважати на середньосвітову інфляцію 8,8% у 2022 році, реальний добробут мільярдерів не змінився порівняно з попереднім роком.
Автори доповіді зазначають, що вперше за дев'ять років проведення досліджень мільярдери нагромадили більшу частину коштів не за рахунок підприємницької діяльності, а отримавши гроші у спадок.
За звітний рік 53 спадкоємці мільярдерів отримали загалом $150,8 млрд. Водночас власними силами мільярдерами стали 84 людини, але вони заробили в сумі $140,7 млрд.
Ми очікуємо, що ця тенденція збережеться протягом наступних 20 років, оскільки понад 1 тис. мільярдерів готуються передати своїм дітям майже $5,2 трлн.
Агентство Bloomberg напередодні опублікувало оновлення свого "Індексу мільярдерів", у якому відстежує статки 500 найбагатших людей світу. Розрахований він на основі вартості акцій компаній, у яких мільярдери володіють частками.
У цьому рейтингу 25 громадян росії, їхній загальний капітал - $316,8 млрд. І лише один мільярдер з України - Рінат Ахметов. Його статки оцінюються у $5,32 млрд. Найбагатший українець посідає 490 місце в світовому рейтингу.
Нагадаємо, у серпні 2022 року Ахметов готує другий позов проти росії на 450 млн грн.
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