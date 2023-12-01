Президент росії володимир путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність армії на 170 тис. осіб.

Загальний штат збройних сил рф тепер становить 2 209 130 осіб, з них військовослужбовців - 1 320 000.

Міноборони рф повідомило, що чисельність армії буде збільшена за рахунок "громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом".

В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено.

Згідно з заявою міноборони рф, підвищення чисельності збройних сил обумовлено "зростанням загроз, пов'язаних з проведенням спеціальної військової операції та розширенням НАТО, що триває".

Попереднім указом путіна від 25 серпня 2022 року штатна чисельність армії зросла на 137 тис. осіб, загальний штат збройних сил становив 2 039 758 осіб, з них військовослужбовців - 1 150 628. Указ діяв з 1 січня 2023 року.

З 1996 року штатна чисельність військовослужбовців армії рф та інших військ встановлюється указами президента. Загалом з 1997 року було опубліковано дев'ять таких указів. Нинішній указ путіна став десятим.

Наприкінці листопада розвідка Міноборони Британії повідомила, що за останні півтора місяці російські війська зазнали найвищих втрат за весь час війни в Україні.

Скільки військових загинуло з початку російського вторгнення в Україну, невідомо. У листопаді 2023 року The Economist писав, що американці оцінюють втрати ЗСУ приблизно у 190 тис. військовослужбовців, включаючи щонайменше 70 тис. загиблих.

До цього про втрати сторін з посиланням на американських чиновників писала газета The New York Times. За її даними, росія втратила до 120 тис. військовослужбовців загиблими та ще 170-180 тис. пораненими.

Втрати України становили майже 70 тис. вбитими та від 100 до 120 тис. пораненими. При цьому секретар РНБО України Олексій Данілов стверджував, що ці оцінки не відповідають дійсності.

На початку серпня he Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.

У США вважають, що путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.