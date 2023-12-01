У Запоріжжі посилюють мобілізацію: воєнкоми разом з поліцією ходитимуть по будинках [ Редагувати ]
До мобілізаційних процесів у Запоріжжі залучається комунальне підприємство"Муніципальна варта". Про це стало відомо під час доповіді про роботу комунального підприємства на 21-й сесії міської ради.
Вже сформовано 21-у мобільну групу у складі представників ТЦК, поліції та "Муніципальної варти".
У різних районах міста вони будуть здійснювати обхід по домівках та сповіщати тих військовозобов’язаних, хто не з’явився по повістці до військкомату або не отримав її. Доступ до під’їздів повинні надати голови ОСББ та керуючі компанії.
Перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк заявив:
Групи сформовані по районах. В ранкові години - з 7.00 до 9.00 - працюють разом з представниками ОСББ, вони опрацьовують поквартирний обхід. І також з 17.00 до 19.00 - тобто не в робочий час. Основне завдання - це донести до тих громадян, які не з’явилися, що їм потрібно з’явитися і пройти медичне обстеження, а також провести звірку у військкоматах.
Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом буде підготовлений новий план мобілізації.
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