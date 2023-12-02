У зведенні Генерального штабу ЗСУ за останню добу зафіксовано продовження наступальної операції сил оборони України на Мелітопольському напрямку. Було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Ворог здійснив 2 ракетні та 30 авіаційних ударів, а також провів 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Російські терористичні атаки призвели до поранень серед цивільного населення і завдали шкоди приватним житловим будинкам та іншій цивільній інфраструктурі. Російська Федерація використала 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА.

Об'єктами авіаційних ударів стали Серебрянське лісництво в Луганській області, а також Новомихайлівка в Донецькій області. Понад 100 населених пунктів в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях опинилися під артилерійським вогнем.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника.

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