У суботу, 2 грудня, атмосферний фронт матиме визначальний вплив на погоду в різних регіонах України. Протягом дня температура повітря може досягти максимальних позначок до +16 градусів, хоча значення буде варіюватися залежно від конкретного регіону.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт просунеться на північ вдень, що спричинить опади, переважно на заході, північному заході, а також у Харківській та Полтавській областях. Такий розвиток подій надає погоді контрастний характер, залежно від місця перебування.

На решті території України завтра опадів вдень не передбачається.

Температура повітря буде сьогодні дуже контрастною: від -3 градусів на півночі, до +14...+16 градусів на півдні.

У центральній частині +1...+7 градусів, на сході +4...+9, лише на Харківщині близько 0, на півдні +10....+16 градусів.

У Києві очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація - налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень близько 0.

Погода на 3 грудня

У неділю, 3 грудня, дуже тепло буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях, до +10....+15 градусів.

У більшості центральних областей +2...+8 градусів. У західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько 0. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 м/с.

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