Погода буде контрастною: чого чекати українцям 2 грудня [ Редагувати ]
У суботу, 2 грудня, атмосферний фронт матиме визначальний вплив на погоду в різних регіонах України. Протягом дня температура повітря може досягти максимальних позначок до +16 градусів, хоча значення буде варіюватися залежно від конкретного регіону.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт просунеться на північ вдень, що спричинить опади, переважно на заході, північному заході, а також у Харківській та Полтавській областях. Такий розвиток подій надає погоді контрастний характер, залежно від місця перебування.
На решті території України завтра опадів вдень не передбачається.
Температура повітря буде сьогодні дуже контрастною: від -3 градусів на півночі, до +14...+16 градусів на півдні.
У центральній частині +1...+7 градусів, на сході +4...+9, лише на Харківщині близько 0, на півдні +10....+16 градусів.
У Києві очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація - налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень близько 0.
Погода на 3 грудня
У неділю, 3 грудня, дуже тепло буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях, до +10....+15 градусів.
У більшості центральних областей +2...+8 градусів. У західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько 0. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 м/с.
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