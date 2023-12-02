У суботу вночі, 2 грудня, російська федерація знову атакувала Україну, випустивши 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області. Сили протиповітряної оборони ЗСУ успішно знищили 10 дронів "Shahed" та 1 ракету Х-59. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України в Telegram.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Крім того, окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. За інформацією Оперативного штабу ЗСУ, загиблих та постраждалих серед мирного населення немає.

Слід відзначити, що вночі під час повітряної тривоги в передмісті Дніпра відбулися вибухи. Дніпропетровська область продовжує перебувати під постійними обстрілами окупантів, які атакують міста, включаючи Нікополь, з інших районів та тимчасово захоплених територій.

На початку серпня The Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.

У США вважають, що путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.