Концерн Rheinmetall виявляє намір введення в експлуатацію свого заводу в Україні вже у 2024 році, а перший етап виробництва планує розпочати протягом півріччя після старту. Інформацію про це розповіла агентству Reuters.

Генеральний директор Rheinmetall, Армін Паппергер, наголосив на планах компанії щодо запуску виробництва на українській території у 2024 році. Зазначається, що до початку зазначеного періоду, планується укладення угоди з Україною стосовно виробництва бронетранспортерів Fuchs та бойових машин піхоти Lynx.

Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців.

Від кінця літа 2024 року планується почати виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні. З іншого боку, щодо бойової машини піхоти виробництво розпочнеться трошки пізніше - до літа 2025 року. Важливо зауважити, що наразі немає згадок про виробництво танків Panther.

Нещодавно, в жовтні цього року, АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall уклали спільну угоду і заснували підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість". Це партнерство призначене для сприяння місцевому виробництву, обслуговуванню та ремонту західного озброєння.

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