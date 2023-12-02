На лівому березі Києва машини "ідуть під воду": прорвало трубу (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 2 грудня, на лівому березі Києва стався прорив водопроводу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Внаслідок аварії підтоплена автомобільна стоянка.
На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинка.
Станом на 6:00 пошкодження водопроводу локалізували. "Київводоканал" надіслав автоцистерну з питною водою.
У мережі уточнюють, що прорив труби стався на автостоянці на Славутичі. Біля ЖК "Зарічного" частина стоянки потоплена, деякі авто наполовину у воді.
Раніше ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва впав будівельний кран. В результаті інциденту було пошкоджено трубопровід, вулицю Ревуцького затопило. Рух транспорту перекрито.
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