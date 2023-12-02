У суботу, 2 грудня, на лівому березі Києва стався прорив водопроводу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Внаслідок аварії підтоплена автомобільна стоянка.

На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинка.

Станом на 6:00 пошкодження водопроводу локалізували. "Київводоканал" надіслав автоцистерну з питною водою.

У мережі уточнюють, що прорив труби стався на автостоянці на Славутичі. Біля ЖК "Зарічного" частина стоянки потоплена, деякі авто наполовину у воді.

Раніше ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва впав будівельний кран. В результаті інциденту було пошкоджено трубопровід, вулицю Ревуцького затопило. Рух транспорту перекрито.