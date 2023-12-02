Українські військові продовжують ефективно контролювати ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, заваджаючи російським окупантам захопити його. Про це повідомляє 47-а окрема механізована бригада у Telegram.

Захисники відзначають сталі та рішучі спроби російських окупантів штурмувати місто Авдіївка. Ворожий контингент використовує піхоту, а також періодично вводить у бій бронетехніку. Військові 47-ї окремої механізованої бригади, спільно з іншими підрозділами, успішно долають напади окупантів, що призводить до суттєвих втрат у російському військовому відділенні.

Бійці також розвіюють чутки про будь-які просування ворожих сил на територію Авдіївського коксохімічного заводу, підкреслюючи успішний опір та відступ російських окупантів від цього стратегічного об'єкту.

Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні сили України.

Окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

На початку серпня The Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.