У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу зранку, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили після того, як у Дніпрі пролунали вибухи.
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворог балістичного озброєння.
Станом на 9:32 у Дніпрі пролунали повторні вибухи. Повітряні сили закликали жителів міста перебувати в укриттях.
Додамо, що станом на 9:15 повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Херсонській областях.
Раніше ми писали про те, що у ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.
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