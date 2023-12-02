У суботу зранку, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили після того, як у Дніпрі пролунали вибухи.

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворог балістичного озброєння.

Станом на 9:32 у Дніпрі пролунали повторні вибухи. Повітряні сили закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Додамо, що станом на 9:15 повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Раніше ми писали про те, що у ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.