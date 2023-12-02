Вночі проти суботи, 2 грудня, на окупованій Запорізькій АЕС відбулося повне відключення електроенергії, що створює потенційну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки на станції. Про це повідомляє "Енергоатом".

За інформацією, 1 грудня сталася аварія на лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримувала електропостачання від української енергосистеми. О 02:31, під час повітряної тривоги, було припинено подачу електроенергії по останній лінії "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

У зв'язку із відключенням, Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Запустивши всі 20 генераторів, на даний момент залишається в роботі лише 8 з них. Ситуація створює необхідність у вжитті заходів для відновлення стабільності енергопостачання та забезпечення безпеки на АЕС.

Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Українські фахівці о 7:00 відновили зв'язок українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

"Енергоатом" підкреслює, що черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

Раніше ми писали про те, що 26 листопада тимчасово окупована російськими військами Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту.