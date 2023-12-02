Головне управління розвідки України взяло на себе ініціативу щодо набору особового складу для приєднання до підрозділів активних дій. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

Підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (в тому числі - на території Російської Федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули. Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів.

Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.

Які вимоги:

придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;

громадянство України;

вік 18−40 років;

мотивація нищити ворога;

хороша фізична витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;

наявність бойового досвіду буде перевагою;

відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;

неприпустимість вживання наркотиків;

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови служби в підрозділі:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

кваліфікована підготовка в навчальному центрі;

повне матеріальне забезпечення;

грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;

безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Раніше керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов висловив надію, що до 2025 року в країні відбудуться внутрішні системні руйнівні зміни.