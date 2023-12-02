ЗСУ знищили майже 500 окупантів на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку. Ворог зменшив кількість атак, у тому ж числі біля Авдіївки.
Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
Протягом доби росіяни:
- завдали 4 авіаудари;
- провели 34 бойових зіткнень;
- здійснили 648 артобстрілів.
Наразі тривають бої. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" й зокрема біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою. Одна з причин, це дуже великі втрати ворога.
Зменшення атак може бути пов'язаним з необхідністю у ворога:
- перегрупування;
- підвезення боєприпасів;
- поповнення втрат.
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.
Мар'їнський напрямок
Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.
Шахтарський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
Ворог 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники та захисниці відбили ще 4 атаки.
Досягнення українських військових
Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 495 осіб. Також було знищено 8 одиниць техніки, зокрема:
- 4 ББМ;
- 2 БпЛА;
- 2 автомобілі.
"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.
На початку серпня The Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.
по темі
У зведенні Генерального штабу ЗСУ за останню добу зафіксовано продовження наступальної операції сил оборони України на Мелітопольському напрямку
Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута в Донецькій області
В Україні активно розширюється кількість мобільних груп Збройних сил, які ефективно збивають цілі супротивника під час російських повітряних атак і успішно знищують приблизно 40% "Шахедів"
За минулу добу українські військові відзначились відбиттям 30 атак противника на Авдіївському напрямку та продовжують ефективні штурмові операції на південному напрямку
Наступає зимовий період, і з погляду морської безпеки це вносить свої корективи в тактику російських сил