Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку. Ворог зменшив кількість атак, у тому ж числі біля Авдіївки.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Протягом доби росіяни:

завдали 4 авіаудари;

провели 34 бойових зіткнень;

здійснили 648 артобстрілів.

Наразі тривають бої. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" й зокрема біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою. Одна з причин, це дуже великі втрати ворога.

Зменшення атак може бути пов'язаним з необхідністю у ворога:

перегрупування;

підвезення боєприпасів;

поповнення втрат.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

Мар'їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Ворог 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники та захисниці відбили ще 4 атаки.

Досягнення українських військових

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 495 осіб. Також було знищено 8 одиниць техніки, зокрема:

4 ББМ;

2 БпЛА;

2 автомобілі.

"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.

На початку серпня The Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.