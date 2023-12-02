Якою буде погода в грудні: прогноз Укргідрометцентру [ Редагувати ]
Прогноз Укргідрометцентру на грудень 2023 року для України передбачає температурний діапазон від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура очікується вищою за норму на 1-1,5 градусів.
Прогнозована кількість опадів в межах норми, зі значенням 34-79 мм, у горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм.
За багаторічні спостереження вказується, що середня місячна температура в грудні становить 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та у південних областях місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.
Абсолютний максимум температури очікується в межах 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.
Абсолютний мінімум температури варіюється від -24 до -32 градусів морозу, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями 35-38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу.
Середня місячна кількість опадів розрахована в межах 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм.
У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни сніговий покрив встановлюється не кожного року.
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