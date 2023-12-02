Ми "хакнули" РЕБ ворога: Фірсов про ситуацію на Горлівському напрямку [ Редагувати ]
У суботу, 2 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов, який знаходиться на Горлівському напрямку розповів, яка обстановка з РЕБами ворога на його позиціях.
У ворога дуже сильний РЕБ. Вони глушать все, вони намагаються глушити наші дрони, розвідувальні й ударні. Але, скажемо так, наші підрозділ "хакнув" цю систему.
"Нам вдається обходити систему РЕБ. Не буду говорити, звичайно, як ми це зробили. Але над їхнім РЕБом, безпосередньо по флангу Авдіївському ми літаємо. Це означає, що це можливо обходити їх системи, вигадуючи наші, кращі системи", - сказав він.
Звичайно, це не швидко, довго експериментували. І знайшли. Ворога можна оминати, можна бити його позиції, нищити техніку, незважаючи на РЕБ.
"Щодо нашого РЕБу, то ми ворогу трохи програємо. Треба організовувати інженерні кімнати, які будуть нон-стопом вигадувати найкращі рішення і видавати це у виробництво", - додав Фірсов.
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