"Білі янголи" з Авдіївського напрямку евакуювали понад 300 людей, з них 17 дітей.

Бої по всій лінії фронту. Лише за минулу добу понад 80 бойових зіткнень. За даними Генштабу, атакують росіяни одразу на кількох напрямках. Найгарячіше, вже традиційно, Куп'янськ, Лиман, Бахмут та Авдіївка.

Росіяни і далі прагнуть оточити місто. Втім, безуспішно. Сили оборони втримують позиції. Загалом, за минулу добу, противник завдав 30 авіаційних ударів, під артилерійським вогнем росіян понад 100 населених пунктів. Найбільше на Донеччині. Більше про ситуацію там - в нашому огляді.

Деокуповані населені пункти Луганщини постійно під ворожими обстрілами. Загарбники все ще намагаються протиснути Сили оборони. На Куп'янському напрямку ворог напередодні вів штурмові дії у районах Синьківки та Стельмахівки. Там наші воїни відбили 13 атак.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Коли дозволяє погода, окупанти користуються перевагою в авіації, підтримуючи з неба наземні операції. Так, вчора вони вдарили по Серебрянському лісу, територію якого намагалися штурмувати вісім разів. Ще декілька атакуючих спроб ворога зупинені поблизу Стельмахівки. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Невське та Білогорівка.

Це - кадри знищення двох ворожих танків та піхоти противника на Сватівському напрямку. А напередодні наші оборонці ліквідували бліндаж із окупантами.

На Донеччині ворог не полишає спроб протиснути нашу оборону. Напередодні на Бахмутському напрямку рашисти намагалися штурмувати, зокрема, в районі Кліщіївки та Андріївки. Наші оборонці відбили понад два десятки атак. Це - кадри Третьої Штурмової. Захисники завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, та закріплюються на ворожих позиціях.

Ворог вже за звичкою гатить по цивільних. Так, у Торецьку зруйновано приватний будинок. Загинула людина. Ще двох - витягли з-під завалів

Досі розбирають завали у Новогродівці. За останніми даними, там двоє загиблих. Є імовірність, що під уламками перебуває родина: подружжя з 8-річною дівчинкою.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити місто. Там наші воїни стійко тримають оборону. Напередодні снайпери сил спеціальних операцій ліквідували 12-х та поранили ще трьох окупантів. Росіяни біснуються - нищать інфраструктуру і житловий сектор.

Це - кадри з Авдіївки. В місті залишається близько 1300 людей. Цивільні живуть в апокаліптичних умовах. Ними опікуються "Білі янголи". Поліцейські підтримують і функціонування лікарні.

Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської лікарні:

Оказываем амбулаторную, пытаемся стационарную помощь. К сожалению, стационарных больных мало, потому что обстрелы каждый день. Спасибо нашим "Белым ангелам", которые помогают практически во всем. Эта помощь и в бытовых вопросах, это эвакуация, наши раненные пациенты, которых отправляем в другие города.

"Білі янголи" з Авдіївського напрямку евакуювали понад 300 людей, з них 17 дітей.