Мінекономіки запустило програму для стартапів в сфері розмінування (відео) [ Редагувати ]
В Україні стартувала програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні. Ними опікується Міністерство економіки і станом на зараз вже зареєструвалося понад 20 команд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
"Головна суть програми - знаходити команди, у яких є ідеї на початку реалізації або пророботки, або ідеї, які вже працюють і тестують в полях. Підтримувати ці команди в розвитку, будувати їм бізнес-моделі, шукати їм інвесторів організовувати їм роботу з випробуванням їх продуктів, їх технологій у крайніх умовах, для того, щоб довести їх ефективність, ну а в подальшому використовувати ці вироби для прискорення очищення території України від вибухонебезпечних предметів.
Для того, щоб взяти участь у програмі, треба зареєструватися за поcиланням на сайті Міністерства економіки та Київської школи економіки, на порталі Demine Ukraine, інформацію про себе на свій продукт та ідею.
Наша цільова аудиторія - команди або окремі люди, хто має ідею, яким чином модна прискорити розмінування. Ми розглядаємо будь-які варіанти, це можуть бути технологічні рішення, які спрямовані саме на розмінування, деактивацію вибухонебезпечних предметів. Це можуть бути ідеї щодо обробки великих масивів даних, які дозволяють пришвидшити обстеження території", - розповів Ігор Безкаравайний.
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