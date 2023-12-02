Будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" загальмувало через суперечки росії та Китаю - ЗМІ [ Редагувати ]
Реалізація спільних проектів росії та Китаю щодо освоєння ресурсів на Далекому Сході та в Арктиці, зокрема видобутку газу, сповільнилася через суперечки сторін. Про це повідомила індійська газета The Economic Times з посиланням на джерела.
Переговори щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", за інформацією видання, гальмують обговорення фінансової частини угод.
Китай, як пише ET, хоче, щоб росія взяла на себе всі витрати на будівництво "Сили Сибіру-2". У березні 2023 року володимир путін заявляв, що сторони погодили практично всі параметри домовленостей.
У матеріалі The Economic Times сказано, що Китай також намагається розширити свою присутність у Північному Льодовитому океані на тлі погіршення відносин росії та Заходу. При цьому, за інформацією видання, Москва хоче отримувати глобальні інвестиції у цей регіон, а не лише китайські.
Видання зазначає, що Китай потрапляє під ризики скорочення торгових постачань морем. Лід на території Північного морського шляху в 2035 році може повністю розтанути, через що частково зміниться світова логістика і посилиться військовий вплив росії в Арктиці.
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