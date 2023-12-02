Добре навчені собаки не лише допомагають працювати ефективніше, а й бережуть людські життя.

Ще один наслідок бойових дій, який залишиться в країні надовго, навіть після закінчення війни, мінна небезпека. За даними програми розвитку ООН, площа замінованої території в Україні перевищує площу Швейцарії... в чотири з половиню рази.

Нині по всій країні триває активна робота з гуманітарного розмінування. Створюють додаткові підрозділи саперів. В Одесі, на базі на базі 126-ї бригади територіальної оборони сформували нову бригаду кінологів.

Добре навчені собаки не лише допомагають працювати ефективніше, а й бережуть людські життя. Бійці ТРО та їхні вихованці тренувалися більше півроку. Чого навчилися? Про це - в матеріалі Марії Тарасової.

Німецькій пінчер Соня демонструє свої навички із пошуку вибухівки. Віднедавна вона служить у 126-й бригаді територіальної оборони. Тут створили перший у системі ТРО кінологічний підрозділ. Півроку собаки та їхні майбутні інструктори опановували нову справу. Тепер Соня розрізняє запах семи різних видів вибухівки. І здатна серед 100 бляшанок зі смачною їжею обрати ту, що може становити небезпеку.

Їстівна консерва для людей, для військових, ми підв'язали сюди запах тротилу, гексагену і так далі. Щоб собака на їжу не відвертала увагу. А почула запах взривчатки.

Собаки можуть працювати 2 години без перерви.

Після бойових дій, остається дуже багато в лісосмугах. Також ми сюди прив'язали. І собака тоді визначає: воно заміноване, чи не заміноване.

Бійці, в свою чергу, отримали фах інструктора. Можуть не тільки працювати над пошуком вибухівки, а й допомогти іншим бригадам ТРО у створенні кінологічних підрозділів. Адже навчені собаки здатні спростити саперам та технікам вявлення вибухівки. І врятувати людські життя.

Олег Радомисльський, директор Національної школи службового собаківництва:

Ось, коли йде провідник з собакою, він за 100 метрів до точки, по собаці вже приблизно видно, яка кількість мін. Чим раніше собака це показав, тим більше там мін.

Пошук вибухівки - основний фах нового підрозділу. Але ці собаки - багатофункціональні.

Олег Радомисльський, директор Національної школи службового собаківництва:

Вони легко виконують завдання з охорони території, охороні хазяїна. Чітко розуміють наскільки в даний момент саме ця вибухівка зведена та небезпечна. Тому що собака відчуває не тільки сам запах, він відчуває…смерть.

Олег розповідає, як рік тому собака врятував життя інструкторки.

Олег Радомисльський, директор Національної школи службового собаківництва:

У бліндажі собака почав вити, метушитися, хапати її за куртку. Вона закричала: "Всі - з бліндажу!" Всі вибігли і рівно за 12 хвилин почався обстріл "Градами".

Але, щоб досягти таких результатів, інструктор із собакою мають дійсно піклуватись один про одного.

Позивний "Сенсей", інструктор-кінолог 126 окремої бригади ТРО:

Це - здоров'я собаки, це - прививки, це - і гра. Але перед всього, це має бути команда. Команда: кінолог і собака.

Що вони команда, інструктори та собаки 126-ї бригади ТРО вже довели. Одразу після навчання стали чемпіонами України з пошуку вибухівки у командному заліку.