Вони залишилися без даху над головою і знайшли прихисток на Хмельниччині. Понад пів тисячі переселенців нині живуть в Антонівській громаді. Для двох десятків жителів Харківщини, Донеччини та Миколаївщини тут переобладнали адмінбудівлю під гуртожиток. Як облаштувалися люди? Які умови і перспективи на новому місці? Про все це - далі.

Пані Людмила з дитиною і мамою втікали від війни із містечка Миколаївка Краматорського району. Жінка пригадує, як вижили під обстрілами.

Людмила Шарікова, переселенка з Миколаївки:

Людей було тьма, дуже багато людей. Це дуже дуже страшно. Це не передати словами. Те, що ми пережили, не передати.

Близько пів мільйона людей зі східних областей України їхали через Хмельниччину. Тисячі тут живуть і досі.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

Станом на сьогодні проживає близько 80 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Значна кількість їх проживає у так званих, місцях компактного проживання.

Саме таке облаштували в Антонінах. Ремонтно - транспортне підприємство передало адмінприміщення під гуртожиток для переселенців.

Олександр Томчук, директор Антонінського ремонтно-транспортного підприємства:

З кабінетів ми, як то кажуть, виселились. Скомпонувались. Десь в цеха перейшли. І всі приміщення віддали для ВПО.

Анатолій Оцалюк, селищний голова Антонінської громади:

Дякуючи керівнику. Ми з ним знайшли спільну мову. І зробили косметичний ремонт, і благоустрій для кухні, в першу чергу. І санвузли, і душеві ці кабіни.

Тільки в Антонінах від початку масштабної війни знайшли прихисток понад дві тисячі людей. Чверть - залишилися. Двадцять пʼять оселилися у цьому гуртожитку. Більшості, як і 70-річній пані Наталії, повертатися нікуди.

Наталя Мініна, переселенка з Донецької області:

Такі були обстріли. Так все там іде. Уже города немає розбито. Квартира була добра, двокімнатна. Все було в квартирі. Я осталась без нічого. Я приїхала отак - в чому була.

У Ганни на Харківщині залишились батьки із братом. Але дівчина поки живе на Хмельниччині.

Анна Арєп'єва, переселенка з Харківської області:

Я хожу до церкви, співаю у хорі. Якось тут більша цивілізація, ніж у нас там в селі. І я якось тут так привикла. Але, всеодно, тисячі кілометрів. За батьками дуже сумую.

Антонінська громада допомагає людям і одягом, і продуктами.

Людмила Шарікова, переселенка з Донецької області:

Приїхала переселенка і у неї ну нічого не було. Все: їжа, все що треба, якась закривачка. Все це нам дають.

У гуртожитку родини живуть безоплатно - в окремих кімнатах, але зі спільною кухнею та санвузлами. Хтось уже вирішив шукати себе на Хмельниччині, але чимало людей мріють повернутися додому.