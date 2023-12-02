Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з плавання Кліт Келлер отримав 36 місяців умовного терміну за участь у заворушеннях у Капітолії США у 2021 році. Прокуратура просила йому 10 місяців позбавлення волі.

ABC News повідомляє, що реального терміну Кліт Келлер уникнув завдяки визнанню провини. Окрім трьох років умовного терміну, спортсмену призначили шість місяців домашнього арешту та десять годин громадських робіт щомісяця.

Спочатку Кліту Келлеру висунули сім звинувачень. В угоді з прокуратурою він визнав провину лише за одним з пунктів - перешкоджання офіційному розгляду. На суді спортсмен також сказав, що "засуджує насильство того дня", коли захопили Капітолія.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвали оточення й увірвалися до будівлі Конгресу США. Вони вимагали невизнання перемоги Джо Байдена, який переміг у президентських виборах. Конгресменів, які в цей час проводили засідання щодо затвердження результатів голосування, було евакуйовано.

Штурм Капітолію трампістами