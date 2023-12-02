Ще один виклик для переселенців - робота. Часто знайти її на новому місці буває складно. Втім, кондитерці з Харкова Діані Логіновій це вдалося. Підприємиця відкрила в Черкасах власну справу. До нового міста вона переїхала одразу після початку повномасштабного вторгнення.

Жінка кілька років до цього думала про відкриття власного бізнесу і наважилася на це завдяки державному гранту. Тепер частує жителів Черкас ексклюзивними десертами.

Під такий акомпанемент і народжуються авторські десерти. У невеликій кухні - чаклує над солодощами Діана Логінова.

Діана Логінова, власниця кондитерської у Черкасах:

Це наша святая святих. Це наш невеличний цех кондитерський, оскільки ми виготовляємо десерти саме в цьому приміщенні, то шукали з достатньою потужністю.

Кондитерську у Черкасах відкрила харків'янка. Діана не може забути перші дні повномасштабного вторгнення - прильоти, вибухи.

Діана Логінова, власниця кондитерської у Черкасах:

Оцей звук, який ти відчуваєш під землею, і оцей гул ні з чим не порівняти. Ми через п'ять хвилин вийшли, виклали все, шо було в багажнику, поклали речі дітей, зібралися і поїхали світ за очі, через півгодини там, де ми проїхали, був приліт.

У Черкасах жінка почала шукати роботу. У Харкові вона працювала шеф-кондитером і кілька років мріяла про власну справу. Наважилася на втілення цієї ідеї завдяки програмі підтримки бізнесу.

Діана Логінова, власниця кондитерської у Черкасах:

Ми писали на державний грант "Дія", отримали 250 тисяч, за умовою ми мали працевлаштувтаи двох людей, ми це зробили, в мене працює двоє черкащан дєвочка бариста і одна ВПО з міста Купʼянськ ми витратили усе на обладнання.

Ольга - переселенка з Купʼянського району, працює у Діани і навчається на четвертому курсі харківського вишу за спеціальністю харчові технології.

Ольга Кальченко, помічниця кондитера:

Мене дуже надихає те, що в майбутньому в мене буде досвід, мені буде легше знайти роботу, влаштуватися, ніж моїм одногрупникам, які просто навчаються, краще, коли практика поєднується із теорією, це дуже круто.

Діана - щедро ділиться знаннями.

Частину білків вносиш сюди, перемішуєш, вносиш сухі сюди і перемішуєш.

У кондитерській готують солодощі за авторськими рецептами.

Ми зробили такий десерт. В середині карамельний мус і прошарок великий груші двох видів свіжої і грушового пюре.

Асортимент постійно змінюється, бо для Діани кондитерська справа - не просто робота.

Діана Логінова, власниця кондитерської у Черкасах: