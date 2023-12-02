Мобільний центр з працевлаштування запрацював на Одещині [ Редагувати ]
Якщо ви не шукаєте роботу, робота шукає вас. Мобільний центр з працевлаштування запрацював на Одещині. Технічно - це мікроавтобус зі спецобладнанням та фахівцями, який їздить віддаленими селами, аби допомогти людям знайти роботу.
Як це відбувається та які додаткові послуги надають держслужбовці - розкаже Андрій Анастасов.
Село Зеленогірське, північ Одещини. До найближчого центру зайнятості - шістдесят кілометрів, а безробіття - вже тут і зараз! Найбільше від цього потерпає молодь, нарікають в сільраді.
Наталія Єпур, заступниця Зеленогірського селищного голови:
- Ми ж розуміємо, що є люди і з вищою освітою, які закінчують і, на жаль, немає, де працевлаштуватися - через це змушені виїжджати до міст і шукати кращу роботу. - А хочуть жити тут? - Хочуть жити тут.
Саме тому сюди приїхав …мобільний центр зайнятості. Фахівці вивантажують обладнання, налагоджують інтернет… Перелік послуг великий. Від банального: поставити людину на облік для отримання виплат.
Олена Лазурко, представниця Одеського обласного центру зайнятості:
Ми підключилися до нашої єдиної інформаційно-аналітичної системи і якщо вони бажають отримати статус - ми їх одразу зареєструємо і одразу ж шукаємо їм роботу - будемо пропонувати.
Ось і перші відвідувачі. Пані Любов шукає роботу у сфері послуг чи освіти. В ідеалі хоче бути вихователькою дитсадка, але згодна й на щось простіше.
Любов Сафонова, жителька села Зеленогірське:
В приватному будинку чи десь там нянькою якоюсь - за дітьми можу дивитися: я вже бабуся - як-то кажуть, вік такий, що вже змогла б таке - за дітьми ходити. Десь щось треба робити, по-любому. А як виживати?
Жінці відразу знаходять вакансію, але не в селі, а в Одесі. В цілому, більшість пропозицій - це робота з наданням житла саме в інших районах області.
Олена Лазурко, представниця Одеського обласного центру зайнятості:
Вакансії - від вантажників, двірників, також є вакансії лікарів та вчителів. Заробітна плата - від мінімальної до двадцяти - двадцяти п'яти тисяч.
Поруч окремий стіл - для роботодавців. Сюди прийшов Костянтин. Його підприємство вирощує та переробляє лікарські рослини, та зараз шукає працівників - зокрема, механіків.
Костянтин Пасаіта, головний інженер фермерського господарства:
Тобто у нас є технологічні установки, на які потрібні оператори, далі нам потрібні механізатори, трактористи - також їх, на жаль, мало.
Фахівці центру, в свою чергу, розповідають, яку фінансову підтримку можуть отримати від держави роботодавці, якщо візьмуть у штат, приміром, переселенців чи людей з інвалідністю.
Ольга Печерига, представниця Одеського обласного центру зайнятості:
У разі, якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої групи або другої, компенсуються витрати за облаштування його робочого місця. Перша група - п'ятнадцять мінімалок, друга група - десять мінімалок.
При цьому виїзна бригада проводить семінари та консультує людей щодо різних програм центру: як-от, отримати ваучер на навчання чи виграти грант на відкриття власної справи. Бо досвід сусідніх громад показує - це все цілком реально.
Подружжя Артем та Катерина вирощують волоські горохі та збирають мед на власній пасіці. Цьогоріч за допомогою центру зайнятості подали заявку на отримання двох грантів: по двісті п'ятдесят тисяч гривень кожен. І за два місяці отримали гроші. На них придбали верстат для фасування меду…
Принцип дії цього станка: з бункеру крем-мед подається через гідравлічні насоси безпосередньо в плівку. Плівка попередньо запаюється ножами і відрізається - і таки чином ми маємо мед в стіках.
…та спеціальні машини для миття горіхів, які дали змогу пришвидшити переробку. Тепер виробляють ось такі солодощі. Усіх вимог надання державного гранту подружжя дотрималося - створивши нові робочі місця.
Катерина Стрій, голова фермерського господарства:
Працевлаштували на обидва по дві людини, які наразі мають додаткову роботу і ми цьому радіємо. - А чим вони займаються, яка посада в них? - Це і тракторист-механізатор і також робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
У планах мобільного центру зайнятості - об'їхати всі віддалені села Одещини. Раніше подібні пересувні хаби з працевлаштування з'явилися в Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Проєкт реалізується за підтримки західних партнерів України.
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