Театри з прифронтових територій показали вистави в Чернівцях [ Редагувати ]
Театри з прифронтових територій показали вистави в Чернівцях. У місті відбувся фестиваль комедії. Хто приїхав і з яким репертуаром? Розкаже Анастасія Іванова.
Це репетиція вистави "Іх там нєт" Луганського музично-драматичного театру. Актори розкривають вплив пропаганди на свідомість.
Максим Булгаков, головний режисер Луганського обласного музично-драматичного театру:
Дивитися трохи далі і зрозуміти наслідки тієї системи, яка є зараз поруч за порєбріком. І результат такого життя і побудови такої системи і виховання дітей в якоїсь мірі маємо це зараз як за результат.
Саме побудована росіянами система призвела до трагедії - сотні тисяч українців мусили покинути свої домівки. Двічі переселенцем став і Луганський театр. Вперше - у 2014 році.
Олександр Гришков, директор Луганського обласного музично-драматичного театру:
У нас почалась війна вже 10 років як. І ми переїхали. Луганский театр був вимушений переїхати до Сєвєродонєцка і розпочати заново там роботу.
… вдруге трупа переїхала у 2022 - із Сєвєродонецька до Сум.
Олександр Гришков, директор Луганського обласного музично-драматичного театру:
І так сталось, що ми працюємо разом з Сумським національним театром під одним дахом.
До Чернівців на 4-дений фестиваль комедії "Золоті Оплески Буковини" Луганський театр запросили разом з іншими театрами прифронтових територій.
Іван Бутняк, керівник Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської:
Як раз ці вистави доводять, що потрібна комедія, тому що вони створювались і під час війни і вони грали їх для військових на передовіій.
Театр із Харкова презентував на фестивалі виставу "Нехай щастить" - прем'єру представили майже рік тому.
Степан Пасічник, головний режисер Харківського театру ім. Т. Шевченка:
В Харкові не працював транспорт, навіть, ті актори, які залишились в Харкові, не змогли приїжджати до театру і тому брались ті люди, які мешкали недалеко від театру. Не було опалення, ми репетирували, коли з рота ішов пар і тремтіли.
"Нехай щастить" - вистава сатирична, гумор зараз для глядачів - порятунок, переконані митці.
Максим Булгаков, головний режисер Луганського обласного музично-драматичного театру:
Зараз не на часі ставити саме про наш особистий біль, тому що це по живому. Це потрібно робити вже після війни, щоб пам'ятати і нагадувати собі, що ми зараз переживаємо. А наразі треба сміятися, треба іронізувати.
Цього разу на фестивалі не визначали переможців. Адже кожна вистава заслуговує на оплески і вдячність глядачів.
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