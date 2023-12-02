"Спорт не може існувати без глядачів": Матвій Бідний пояснив, чому вболівальників треба пустити на трибуни (відео) [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на засіданні 1 грудня доручив розробити правила щодо повернення вболівальників на трибуни з урахуванням безпеки. Наразі Мінмолодьспорту спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.
Про це в ефіра національного телемарафону "Єдині новини" розповів виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.
"Спорт є частиною економіки, це дуже велика галузь, яка забезпечує роботою і податками наш бюджет. Спорт не може існувати без глядачів.
З точки зору безпекових умов треба зазначити, що саме об'єкти спортивної інфраструктури будуються зазвичай з урахуванням всіх безпекових вимог, зокрема швидкості евакуації.
За вимогами УЄФА будь-який футбольний стадіон має бути евакуйований максимум за 8 хвилин. Всі наші споруди, що були останні збудовані, зокрема НСК "Олімпійський", "Львів-Арена" можуть бути евакуйовані за 8 хвилин. А остаточно залишити спортивну споруду глядачі можуть з 12 хвилин максимум.
Дуже багато бомбосховищ створено саме під об'єктами спортивної інфраструктури. Тобто з цієї точки зору спортивна інфраструктура пристосована як найкраще для цього.
Як все буде відбуватися. У кожному регіоні буде створена робоча група з ДСНС, поліцією, буде визначено по кожній споруді окремо вимоги, вони мають враховувати безпеку не лише глядачів, а й учасників спортивних змагань. І буде розрахована максимальна кількість тих глядачів, які можуть бути на трибунах. І порядок евакуації і проходу їх в укриття з урахуванням всіх вимог, у тому числі осіб з інвалідністю", - розповів глава Мінмолодьспорту.
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Кабінет міністрів України га засіданні 1 грудня доручив розробити правила щодо повернення вболівальників на трибуни з урахуванням безпеки. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний
Ця новина була оприлюднена спортивним журналістом Володимиром Звєровим
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