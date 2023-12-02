Вступ України до ЄС - не єдине питання, яке блокує Угорщина: які складнощі грудневого саміту [ Редагувати ]
За два тижні до грудневого саміту ЄС - ставки зростають. Угорський премʼєр Віктор Орбан пропонує не розглядати питання про початок переговорів з Україною про її вступ в Євросоюз. І це попри схвальну рекомендацію Єврокомісії. Але для історичного рішення необхідна згода всіх країн європейського блоку. Вступ України до ЄС - не єдине питання, яке блокує Угорщина. Про складнощі прийдешнього саміту - далі в сюжеті.
Компроміс від Орбана: договір про стратегічне партнерство замість переговорів про вступ до ЄС. Обговорити такий варіант співпраці з Україною пропонує премʼєр-міністр Угорщини. Про це він розповів в інтервʼю місцевому радіо "Кошут". Каже, йому заздалегідь зрозуміло, що серед країн-членів не буде згоди на вступ України до Європейського Союзу. Мовляв такий варіант не відповідає інтересам його держави. Переговори з Україною пропонує відкласти на 5-10 років.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:
Найближчими місяцями, до виборів в Європарламент, у нас будуть серйозні політичні баталії - бюджетні дебати в Брюсселі. Виправлення помилкової обіцянки Брюсселя почати переговори з Україною про членство в ЄС також буде нашим завданням, бо Україна зараз на відстані світлових років від ЄС.
Ірина Іванова, кореспондентка:
Угорщину в цілому не влаштовує політика Євросоюзу щодо України. У своєму листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля, Віктор Орбан висунув вимогу переглянути європейську стратегію підтримки Києва. А ні - то блокуватиме подальші рішення Брюсселя стосовно допомоги та майбутнього вступу України до ЄС. Після цього Шарль Мішель поїхав у Будапешт на переговори. Опісля лідери заявили, що розмова була суттєвою, але жодних деталей не повідомили.
На саміті у грудні вирішуватимуть не лише подальшу долю переговорів, а й створення фонду підтримки для нашої держави розміром у 50 мільярдів євро - на подальші чотири роки. Для цього усі країни-члени Євросоюзу повинні схвалили пропозицію Єврокомісії збільшити бюджету ЄС на 66 мільярдів. Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що наразі жодна з країн Європейського Союзу не оскаржує цю пропозицію. І головною перепоною для збільшення бюджету ЄС є внутрішні фінансові питання в Німеччині. А на випадок спротиву Угорщини, Брюссель готує резервний варіант.
Йоганнес Ган, єврокомісар із бюджетних питань:
Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - і певною мірою його словацький колега Роберт Фіцо - планують перешкодити досягненню угоди щодо українського пакету, можна розглянути план "Б". Одним із варіантів є двосторонні угоди з 26 країнами-членами, але це більш громіздкий процес.
Грудневий саміт може стати кризовим, вважають дипломати, з якими поспілкувались журналісти "Політіко". "Орбан грає в довгу гру", - наводить видання слова Петера Креко, директора Будапештського інституту політичного капіталу.
Петер Креко, директор Будапештського інституту політичного капіталу в коментарі для Politico:
Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що війну в Україні неможливо виграти і що Київ має піти на поступки. Тепер він відчуває, що його час настав, тому що втома від України зростає серед громадськості багатьох країн ЄС.
Угорщина - єдина з країн Євросоюзу, яка відверто виступає проти антиросійських санкцій ЄС і подальшого постачання зброї в Україну. Будапешт заблокував намір ЄС надати Києву військової допомоги на 20 мільярдів євро. Орбан та його уряд закликають до припинення вогню та початку переговорів з москвою, що суперечить позиції України та Євросоюзу.
На тлі загострення відносин між Будапештом та Брюсселем, Єврокомісія запропонувала розморозити частину коштів для Угорщини - 900 мільйонів євро, які раніше утримували через корупцію та порушення демократичних цінностей в країні. Для цього теж потрібна згода всіх членів Євросоюзу. Найближча зустріч міністрів фінансів країн ЄС, де можуть розглянути це питання, - 8 грудня.
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