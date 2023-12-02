А от звідки росію не виключили - так це з ОБСЄ. Далі - більше. рф намагається диктувати правила цій організації та впливати на її рішення. Цього тижня, приміром, ОБСЄ пішла на відчутні поступки агресорці. В чому саме? Як спрацював шантаж москви, чому лавров не слухав виступи колег і чи згадували на зустрічі міністрів України? Розповість наша міжнародна оглядачка - Світлана Чернецька.

Протягом двох днів у північномакедонській столиці засідала рада міністрів ОБСЄ. За задумом, головні дипломати 57 країн мають збиратися щорічно. Але цього разу 13 міністрів закордонних справ вирішили пропустити зустріч. Серед них не лише український, але й американський, британський та канадський глави МЗС. Все тому, що вперше з початку повномасштабної війни, на зустріч приїхав підсанкційний міністр рф Лавров.

росію повернули за стіл перемовин, аби зняти параліч з організації. Необхідно було терміново затвердити країну, яка головуватиме в ОБСЄ наступного року. Це неможливо зробити без згоди росії, але агресорка висунула умову - лавров мусить бути присутній на зустрічі особисто. І це далеко не єдина вимога москви.

Кремль також змусив ОБСЄ відмовити Естонії в головуванні. Разом зі спільницею білоруссю, рф не погоджувала кандидатуру країни, бо вона, начебто, провадить антиросійську політику та входить до НАТО. Ультиматумом москви стало висування нейтральної країни, яка не входить до військового альянсу. В ОБСЄ піддалися шантажу і головування віддали Мальті. Щоправда, вона теж засуджує російську агресію та долучилася до європейських санкцій. Естонія ж закликала не йти на поводу у агресорки, але підтримала компромісне рішення більшості.

Кая Таель, голова делегації Естонії в ОБСЄ:

росія порушила усі Гельсінські угоди і створила де-факто диктаторство в ОБСЄ. Вона створює перешкоди, не вносить ані копійки до бюджету і агресорка досі вважає, що має право диктувати важливі інституційні рішення. Як може країна, яка порушує принципи ОБСЄ диктувати, хто підходить на роль, щоби захищати ці принципи. Численні звірства в Україні та брутальні напади на цивільну інфраструктуру та мирних жителів, зокрема, депортація дітей з України - не залишає ілюзій щодо росії.

Виконання умов росії автоматично продовжує існування ОБСЄ ще принаймні на рік. Тож в організації це воліють розглядати не як поступку, а радше як тверезий розрахунок. Крім того, запрошення лаврова не зменшило шквал критики на адресу росії.

Лоуренс Бун, міністерка Франції з питань Європи:

Ми закликаємо росію припинити свою агресію, це передбачає повне, безумовне та негайне виведення її військ і військової техніки з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша рішучість підтримувати Україну непохитна і не ослабне.

Джеймс Гіппі, заступник міністра оборони Великої Британії:

росія зазнає поразки у своїй незаконній війні, але вона має зазнати повної поразки, вона також має зазнати поразки у своїх спробах знищити цю організацію.

Ксав'є Бетель, міністр закордонних справ Люксембургу:

Зупиніть те, що не має пояснення, не має причини. Повірте, сила не в тому, щоб показати, що ви сильніші, а в тому, щоб припинити страждання мільйонів людей.

Щоправда, ані слова цих звинувачень та закликів, міністр країни-агресорки не чув, бо покинув залу одразу після власної промови. В ній Лавров говорив про нацистський київський режим, звинувачував НАТО та сумнівався в життєздатності ОБСЄ. Виступ головного російського дипломата проаналізували в Інституті вивчення війни і прийшли до висновку, що росія не бажає брати участь у серйозній співпраці з ОБСЄ. Про це від початку війни попереджав Київ. Мовляв, росія розвалить ОБСЄ, незалежно від того чи виконуватимуть її ультиматуми.

Євгеній Цимбалюк, голова делегації України в ОБСЄ:

Останні два роки довели, що ОБСЄ найбільш ефективна, коли ми ігноруємо російський шантаж та розмовляємо з росією з об'єднаної позиції сили, яка покладається на моральне право. Інакше, росія проситиме все більше і більше поступок. Очевидно, що ми не можемо будувати майбутнє з країною, яка викрадає наше майбутнє - наших дітей.

Поки росія залишається членкинею ОБСЄ, вона здатна блокувати будь-яке рішення. Бо їх мають приймати консенсусом. Навіть у випадку застосування виняткового механізму "консенсус мінус один голос", за вказівкою москви "проти" може виступити її маріонетка білорусь чи та ж Угорщина. А попереду ще ухвалення бюджету організації, яке москва ветувала останні два роки.