Воєнні злочини рф, на думку дипломатів, і є підставою для виключення росії з ОБСЄ. Зокрема, удари по житловим кварталам того ж Харкова. Ракети, артилерійські снаряди та авіабомби. Все, що ними росіяни зруйнували - нині активно відновлюють харків'яни. Зокрема і будинок у середмісті, на вулиці Георгія Тарасенка. Ще 6 жовтня в нього поцілив російський "Іскандер".

Дві квартири на верхньому поверсі було зруйновані вщент. Тоді загинули літня жінка та 10-річний хлопчик. Цегляний будинок, якому скоро виповниться 100 років, нині накривають тимчасовою покрівлею, щоб бодай законсервувати до весни і не допустити подальшої руйнації.

Пані Валентина згадує той ранок, коли російський Іскандер поцілив по сусідньому під'їзду її будинку.

Валентина, мешканка будинку:

Коли прилетіла ракета, я спала, у мене кімната саме сюди виходила. Звідки летіло все. І мене, звичайно, добре вдарило, і все і в серванті, і навколо побило.

Над третім під'їздом, де був центр влучання, зараз тривають роботи.

Працівники саме роблять стропила для нового даху. Він буде тимчасовим, для зимової консервації.

Богдан Долина, директор КП "Харківспецбуд":

На цьому даному домі була пошкоджена вся покрівля, це 5 під'їздів, і ми поступово, починаючи з крайніх під'їздів, вже чотири під'їзда восстановили, осталось четвертий під'їзд. І далі будемо робити конструктиви для того, щоб третій під'їзд, який більш всіх постраждав, його будемо закривати теж временные кровли для того, щоб це зданіє дальше не мало руйнувань.

Усі роботи проводять коштом міста.

Богдан Долина, директор КП "Харківспецбуд":

На цей будинок ми брали матеріали з Фонду, які у нас є в запасах, тому багато грошей на теперішній час це не буде коштувати. Буде коштувати пізніше, когда будуть робочі проекти, ми будемо робити вже капітально це зданіє.

Електрику людям вже відновили. Та всередині квартир усю розводку треба буде замінити.

Лілія Іванова, представник КП "Харківміськліфт":

Ми відновили, користуватись електромережами можливо, тобто мешканці можуть повернутися та виконувати якісь роботи, але тимчасова схема. На кожну квартиру зробили одну електричну розетку, щоб могли підключитися. Всією системою користуватись неможливо.

В один із під'їздів, де відновили дах, мешканців вже повертаються. Пані Вікторія поки живе в гуртожитку, до своєї квартири тільки навідується. Жаліється, комунальники, які дали тепло, тільки наробили лиха.

Вікторія Ведмеденко, мешканка будинку:

На горищі труби тепла наші йдуть. І на хомутах, уся труба на хомутах. Включили тепло, хомут протік, розірвало трубу, і ось це всі квартири в нас залиті. Всі. Тут ось миски, тому що ось тут ось вся стеля текла. І це з плафонів і все. Ось стоїть вода ще. Он вода. Ось це вчора таке ось повно води було.

Пані Валентина з 5-го під'їзду каже, це вже третій потоп.

Валентина, мешканка будинку:

Вони на старі труби наварили, там щось приварили і знову пустили. Знову залили. Залили вже й кімнату, одну та іншу. Там ось така дірка. Я ходжу, прошу, кажу: "Хлопці, ну не треба старі труби, покладіть нові труби, ну раз же ж вже залило. Ні!" Там води, я не знаю, ну по кісточки, напевно, було. Тому шо окріп.

Наступного року мешканці збиралися святкувати сторіччя свого будинку. Та чи зберуться, кажуть, вже не знають. Попередня експертиза показала, що будинок можна відновити. Та потрібні ще остаточні висновки і робочий проєкт. І тільки після цього - навесні можна буде розпочинати основні роботи.