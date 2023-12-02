До новорічних свят сім станцій харківського метро облаштують будиночками Діда Мороза - Терехов (відео) [ Редагувати ]
У Харкові другий рік поспіль головна новорічна ялинка міста буде у метрополітені, як і торік. Святкове дерево встановили та нарядили на станції метро "Університет". Саму підземку також прикрасили новорічними декораціями, ілюмінаціями та будиночками Діда Мороза.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ми прикрашаємо наш метрополітен. Буде прикрашено до новорічних свят сім станцій харківського метрополітену, вони будуть облаштовані будиночки Діда Мороза. Є дуже багато людей у місті, вони приїжджають до станцій метро і бачать це диво, милуються і панує гарний настрій...
Метрополітен Харкова, нажаль, ми змушені використовувати як бомбосховище. Це ж стосується проведення святкових концертів, казок для дітей наших. Крім цього, Метрошкола. На цьому тижні у нас був президент наш Володимир Зеленський і відвідав цю Метрошколу.
Ми вимушені так працювати, бо метрополітен - безпечне місце...
У серпні місія ми облаштували найпростіші укриття у наших 128 школах. Але нажаль, ми буди змушені відмовитись від цього, бо працівники ДСНС, які надають дозволи, не дали дозволи на початок занять 1 вересня, тому ми були вимушені облаштувати Метрошколу...
Коли ми запустили Метрошколу, то спочатку, 1 вересня, ми мали 800 учнів, сьогодні навчаються 2108 учнів. І попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже здорово", - розповів Ігор Терехов.
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