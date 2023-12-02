Дерева і гриби ростуть там, де ще рік тому плавала риба.

Понад 962 мільярда гривень - це попередня оцінка збитків, яких завдала росія екології нашої країни за час війни. Такі підрахунки озвучили в уряді. Ворог щодня забруднює наші грунти та водойми, отруює повітря і знищує цілі екосистеми.

Втім, побачити усі масштаби лиха, заподіяного росіянами, можна буде лише після повної деокупації територій. Екологи кажуть: на те, щоб загоїлися воєнні рани, природі знадобиться не один рік. Які масштаби проблеми та чим може допомогти довкіллю кожен із нас - дивіться далі.

Дерева і гриби ростуть там, де ще рік тому плавала риба. Ось тут у заплавній частині острова Хортиця дуже добре видно наслідки обміління Дніпра. Рівень води у річці почав стрімко падати після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Через інтенсивне зневоднення площа місцевих озер зменшилась майже на сімдесят відсотків.

Світлана Охріменко, т.в.о. генерального директора Національного заповідника "Хортиця":

Це були комплекси цінні з природної точки зору для зростання рідкісних рослин, угруповань рослин, занесених до Зеленої книги України, водних рослин, а також водно-болотні угіддя, які є дуже цінними і для України, і в тому числі водно-болотні угіддя, які є цінні і для Європи.

Озера, що залишились, втратили зв'язок із річищем Дніпра. Чимало тварин та рослин загинули. Зміни в екосистемі фахівці заповідника спостерігають досі.

Світлана Охріменко, т.в.о. генерального директора Національного заповідника "Хортиця":

Змінюються умови існування луків, які прилягали до цих озерних комплексів, вони осушуються і ми очікуємо, що замість них вже будемо спостерігати більш посушливі рослинні угруповання. Також, відповідно, ті птахи, які були пов'язані з цими водно-болотними комплексами, не можуть тут ані гніздуватися, ані використовувати ці території як харчову базу.

Загалом через падіння рівня води на Хортиці оголилося майже двісті гектарів території. Наразі збитки заповідника, перевищують півтора мільярда гривень.

Інна Гогой, кореспондентка:

Втрати, яких вже зазнала природа після підриву Каховської ГЕС, насправді лише частина того екоциду, який росіяни чинять в Україні. Ворожі ракети, які щодня летять на наші міста та села, вбивають усе живе навколо, забруднюють ґрунти, водойми та повітря.

Після ворожих ударів на Запорізькій області вигорають цілі поля та лісосмуги. Гасити пожежі на відкритій місцевості після обстрілів складніше та небезпечніше, кажуть рятувальники.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Багато що залежить від того наскільки ця ділянка, де відбувається пожежа віддалена від лінії фронту, від активних бойових дій. Тому що чим ближче, тим складніше. Це, звісно, і тому що ця територія як правило, там знаходиться велика кількість вибухо-небезпечних предметів. І взагалі, якщо ведеться якийсь обстріл, він може в будь-яку секунду розпочатися.

Ускладнюють роботу й постійні сирени, що лунають на Запоріжжі.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Повітряна тривога також впливає на хід гасіння і що саме таке неприємне буває і на хід вільного розвитку пожежі. Тому що до моменту закінчення тривоги офіційно ми не можемо виїхати на гасіння таких пожеж.

Дим від будь-яких пожеж - забруднює повітря. Грунти засмічуються уламками від боєприпасів та зруйнованих будівель. На землі від ворожих ударів утворюються небезпечні кілька метрові вирви.

Олег Бігдан, начальник Державної екологічної інспекції Південного округу:

В грунтах залишаються важкі метали, які наша лабораторія фіксує. Там на сьогодні це і свинець, і марганець і, ну там багато тяжких металів, які залишаються в грунтах також вони попадають в грунтові води ці метали.

Збитки та масштаби забруднення довкілля фіксують у держекоінспекції. Це потрібно, щоб в майбутньому притягнути країну-агресорку до відповідальності.

Олег Бігдан, начальник Державної екологічної інспекції Південного округу:

Ці матеріали ми передаємо до прокуратури, СБУ. Це долучається до кримінальних справ і потім держава готується всі ці матеріали предоставити для міжнародного суда.

Наразі інспектори працюють лише у Запоріжжі та районі. Кажуть, навіть по цих територіях збитки вже сягають мільярдів гривень. В масштабах всієї України йдеться про декілька трильйонів.

Максим Сорока, фахівець з екологічної безпеки:

Одна з цілей російських окупантів - це знищити саму середовище нашого існування, щоб перетворити землю України в просто безлюдну пустелю. І це така гібридна форма нового Голодомору в Україні. Вони знищують не просто інфраструктуру, вони знищують повністю всю екосистему.

Екологи кажуть, вплив війни на довкілля відчують на собі навіть ті регіони, де не ведуться бойові дії. Втім, на думку громадських екоактивістів, навіть зараз, кожен із нас може допомогти природі. Потрібно економити енергоресурси. А ще сортувати відходи.