"Кожний блекаут - це загроза аварії": глава Міненерго Галущенко розповів про відключення ЗАЕС (відео) [ Редагувати ]
Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, у ніч на 2 грудня тимчасово відключилася від зовнішнього джерела живлення. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), станція працювала на дизельних генераторах. Причина інциденту не уточнюється.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
"Електропостачання відновлено завдяки українським енергетикам. На початку 8-ї години відновлена лінія 750-та на ЗАЕС, яка зараз забезпечує підключення системи безпеки на станції. Але ключове це те, що відбулася в принципі ситуація, про яку ми постійно оговоримо. Ситуація, що черговий 8-й блекаут на ЗАЕС.
Тобто кожний блекаут - це загроза аварії. Кожний блекаут - це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні. Це ситуація, яка вимагає більш жорсткої реакції на дії росії і всього, що вони роблять на ЗАЕС...
Можлива аварія на станції - це реальна картина, не теоретична. наші розрахунки показували, що, наприклад, у 2022 році наслідки покривали б частину наших сусідів, країн через Чорне море - це Румунія, Туреччина, Болгарія.
Розрахунки цього року показували, що вплив радіації більше на західну частину України і країни, які межують з нами західного кордону.
Запорізька атомна станція - найбільша в Європі, цього не слід забувати. Шість блоків і відповідно це значно підвищує ризики будь-якого інциденту, - розповів Герман Галущенко.
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