Дефіциту електроенергії в Укарїні не спостерігається. Обмеження для споживачів не застосовуються в жодній з областей, а уі відключення пов’язані з несприятливими погодними умовами чи бойовими діями.

Генерації, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів та промисловості. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"На сьогодні єдина причина відключення - це погодні умови. І я завжди казав, що ми готові до проходження цієї зими. І якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих, то відключень не буде.

Нажаль, у нас сьогодні дійсно складні погодні умови, цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, сьогодні вона перемістилася на захід нашої держави. І це дійсно впливає на те, що відбуваються відключення, і є велика кількість обривів електролінії по західній частині країни.

Будемо працювати зараз по західній Україні, тобто максимальна кількість бригад, максимальна кількість техніки з усієї України буде задіяно для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання.

Наше завдання - балансувати енергосистему і вона балансується. Є багато шляхів, як це робиться. Це може бути аварійна допомога, і тут питання в які години вона йде, з точки зору, перш за все, ціни такої допомоги.

Друге важливе рішення було ухвалено нещодавно - це збільшення до 1,7 мегават можливість імпорту електроенергії в Україну. Це якраз той резерв, який може бути використаний.

Плюс цінові сегменти сьогодні дозволяють у певних годинах навіть вигідніше купувати електроенергію імпортну навіть з точки зору економіки", - розповів Герман Галущенко.