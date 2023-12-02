В'ячеслав відправив на фронт вже більше десятка павербанків.

Павербанки на максималках. Волонтер із Черкащини збирає потужні павербанки із електромобільних акумуляторів. Вони - універсальні. Можна і телефон зарядити, і стралінк підключити. Потужності вистачає навіть "прикурити" важку техніку. Пристрої зручні, безшумні і в рази дешевші за фабричні аналоги. Більше про розробку у наступному сюжеті.

Трирічний Еміль зосереджено крутить гайки з батьком. Хлопчик проводить багато часу у майстерні. Хоч і малий, розуміє, для кого працюють

Еміль Голіков, син волонтера:

Стріляють танками в росіянів наші військові. Я люблю татом працювати і сам працювать.

Тато В'ячеслав виготовляє павербанки з акумуляторвів від елекроавтомобілів.

Таке начиння у найпопулярнішому павербанку вагою 13 кілограмів. Його зручно використовувати на передовій, адже пристрій безшумний і не демаскує наших військових. А ще він багатофункціональний - і телефон зарядити, і важку техніку прикурити можна.

В'ячеслав Голіков, волонтер:

Трансформую інвектором у 2220 вольт, у хлопцв звичайна розетка, як правило вони заряджають радіостанції, хто з дронами працює - дрони, часто старлінк підключають.

В'ячеслав - фахівець з автономних систем, тому у подібній техніці орієнтується добре. Робити павербанки, каже, можна під потреби конкретних бійців. Але із найпопулярнішою моделю військові вже визначились.

В'ячеслав Голіков, волонтер:

Це 1,5 квт ємності, інвертор 1.3 кіловата, пікова 2.6 квт. Це 4200 тис ампер, якщо порівнювати зі звичайними павербанком, то собівартість близько 15 тисяч.

Нині чоловік може робити максимум два павербанки на місяць, а потреба в них чимала, тож більшість вільного часу проводить у своїй майстерні.

Анастасія Голікова, дружина волонтера:

Думав чим він може бути корисним військовим, спроектував в своїй голові і сам це зробив, шукав інформацію і народився такий продукт, мало хто таке може зробити.

В'ячеслав відправив на фронт вже більше десятка павербанків. Планує зібрати команду охочих навчитись робити таке приладдя, щоб збільшити виробництво.