Загони швидкого реагування відзначили десятиліття від моменту створення: які завдання виконують [ Редагувати ]
Загони швидкого реагування - нині невід'ємна і надважлива частина українського Червоного Хреста. Вони діють в усіх регіонах та налічують понад 500 волонтерів, які постійно залучені до роботи, та ще тисячу - ситуативно. А все починалося буквально з півсотні небайдужих медиків, що під час Революції Гідності безкоштовно виходили надавати допомогу постраждалим мітингувальникам.
Напередодні, загони швидкого реагування відзначили десятиліття від моменту створення. Які завдання вони виконують в Українському Червоному Хресті та як змінилася робота волонтерів під час повномасштабного вторгення росії - розповість Анатолій Журавльов.
Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України показують майстер-клас із надання першої меддопомоги потерпілим. Кажуть, працювати завжди треба злагоджено та оперативно.
В умовах повномасштабної війни спектр діяльності волонтерів суттєво розширився. Вони евакуюють людей із-під обстрілів, везуть гуманітарну допомогу в найгарячіші точки...
Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України:
Беремо Гуляйполе. В Гуляйполі проживає на зараз близько 3 тисяч осіб. З 26 лютого в них немає води, світла, газу. Тобто умови, м'яко кажучи, жахливі.
Волонтери кажуть - нерідко допомагати людям доводиться попри втому, жахливу погоду та небезпеку.
Люди самі по собі дуже вмотивовані, з ними приємно працювати. І коли це колектив добровольців саме, тобто люди прийшли не за гроші просто відпрацювати, щось поробити, а саме через ідею - і це дуже сильно надихає і самому щось дуже багато робити.
Ірина Широченко, волонтерка загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:
Переповнюють емоції, емоції радості, те що ти недаремно живеш, недаремно свій день проводиш і це дійсно велика радість, що ти допомагаєш комусь.
За 10 років діяльності загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України допомогли вже майже чотирьомстам тисячам людей у різних регіонах.
Тарас Логгінов, командир загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:
Зараз ми вже ведемо перемовини з ДСНС, щоб Червоний Хрест був включений в систему цивільного захисту. Тобто ми вже працюємо на рівні держави. Тільки за місяць наша одна місія вивозить більше 300 поранених, а таких місій у нас не одна. Час від часу - "А, Червоний Хрест десь налажав. А, Червоний Хрест продався росіянам". Люди не розділяють Міжнародний Червоний Хрест, Український Червоний Хрест, якийсь там білоруський. Але Український Червоний Хрест може іти з гордо піднятою головою, тому що ми ні на хвилину не зрадили ні Україну, ні людей, яким ми допомогаємо, ні когось з нашої команди.
У Товаристві Червоного Хреста України кажуть: після деокупації територій у волонтерів організації з'явиться ще один великий пласт роботи - треба буде допомагати людям, що постраждали від свавілля російських загарбників.
Тарас Логгінов, командир загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:
Наша задача - відновити той український менталітет і в тому числі з допомогою, соціальною допомогою, Червоного Хреста. Звичайно, загони швидкого реагування будуть працювати в самих важких місцях. Тобто, де є проблеми з розмінуванням, руйнуваннями.
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