Російські загарбники вчергове порушують звичаї та правила війни. Біля Степового під Авдіївкою вороги розстріляли двох українських вояків, які здавалися в полон.

Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ і оточили бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися, оскільки залишилися без набоїв. Після того, як вийшов другий боєць, вороги просто розстріляли обох. Злочин зафіксував український БПЛА.

За минулу добу, 1 грудня, українські захисники знищили ще 495 ворогів на Таврійському напрямку. Росіяни зменшили кількість атак, у тому ж числі біля Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.