Лісники розпочали заготівлю ялинок: як контролюють вирубку [ Редагувати ]
Новий рік за місяць. Лісники розпочали заготівлю ялинок. Щоправда масштаби, кажуть, вже не такі. Якщо у довоєнні часи, лише на Дніпропетровщині, реалізовували близько 20 тисяч сосен, а торік продали лише 2 тисячі.
Нині ж сподіваються реалізувати 7,5 тисяч. Паралельно триває і відновлення лісу. Фахівці Східного лісового офісу мають план - посадити майже 16 мільйонів нових дерев. І це - наймасштабніша висадка за останні 30 років.
З лісництва Дніпропетровщини повернулась Олена Мендалюк. Скільки цього року коштуватиме новорічна ялинка? І як контролюють вирбуку? Про все - далі в матеріалі.
Ось бачите, це в минулому році було зрубано, на новорічну кампанію, це в цьому році посаджена. Це в прошлому годі було посаджено, даже позапрошлому. Воно через два года, як раз буде 1.5 метра і можна буде їх убирать.
Лісничий Обухівського лісництва Юрій Зідра показує одну з плантацій, де вирощують сосни - звичайну та кримську.
Обикновенна сосна, у неї хвоя от 5 до 7 сантиметрів, дліна хвої, у кримської сосни хвоя достігає от 10 до 15 сантиметрів. Ці культури можуть і до марта стояти.
Розповідає, аби із саджанця виросло двометрове дерево потрібно більше 5 років - за рік сосна дає приріст в середньому пів метра.
От бачите, цей год маленький приріст - 20 сантиметрів, потім трошки більший, а потім ще більший, в цьому годі ще більший. От я б уже на другий год цю б не оставив. Вона на следующий год буде 2,5 метра. Така здорова, вона вже не надо тут. Нехай вже діти ростуть, діти підростають.
На новорічний продаж в Обухівському лісництві готові віддати до 600 дерев. Аби тільки, кажуть, попит був. Він - значно знизився, розповідають у Східному лісовому офісі.
Микола Просяник - провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу:
До військових дій здійснювали реалізацію близько 20 тисяч, то в минулому році ми реалізували 2 тисячі, цього року плануємо 7,5 тисяч.
Цьогоріч вартість новорічної сосни буде вища ніж торік - десь на відсотків 20, кажуть лісівники. За рік подорожчала і електроенергія, і пальне - а це чи не найбільший показник у собівартості.
Микола Просяник - провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу:
Вік від 5 і далі років. Вартість буде середня від 180 грн до 240 - в залежності від висоти дерева.
А ще потрібно вберегти ялинку від браконьєрів, розповідають лісівники. Для цього спільно із поліцією проводять патрулювання. Але охочих безкоштовно отримати новорічну красуню, навіть, під час війни, вистачає.
Юрій Зідра - лісничий Обухівського лісництва філії "Дніпровське ЛГ":
У нас только бой начинається з браконьєрами, з нелегальними чорними лісорубами по новорічних ялинок. Як новий год наступає. В мене така пословиця: "Не родись красиво, а родись щасливо". Як родилась красива ялинка, так і спиляли. Були знаєте, як їх назвать "вандали". Вони ламали верхушки. Ета на екібани.
Заготівля новорічних дерев стартуватиме за тиждень-другий. Найбільші плантації у небезпечній зоні - Нікопольському та Синельниківському районах, які щодня під обстрілами.
Василь Іванів - головний лісничий філії "Дніпровське ЛГ":
Заїхали в Марганець, там, де будуть рубки. Ну через 2-3 кілометри бачимо позиції нащих ворогів. Дуже важко. Вони вже привикли до того. Вони вже бачать по взривам де шо і будуть тікати.
У Східному лісовому офісі водночас триває і створення нових лісів. Планують висадити 16 мільйонів саджанців. Це перша така масштабна висадка за останні 30 років.
Василь Іванів - головний лісничий філії "Дніпровське ЛГ":
По нашій філії будемо садити мільйон сосни і 550 тисяч листяних порід висадити лісу. Я думаю, що ми збережемо ліс. Це саме святе.
Лісівники сподіваються, що коли саджанці підростуть - в Україні вже буде мирне небо, і в кожному домі на новий рік стоятиме новорічна красуня.
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