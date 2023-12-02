Гра в гольф, а ще стрільба з лука. Для нашої країни - це незвичні види спорту, але одні з найкращих для реабілітації воїнів. Лук - гартує витримку та душевну рівновагу. А ще - допомагає покращити фізичну форму. Вікторія Балицька побувала у тирі на тренуванні наших захисників.

Ветеран АТО Павло Лучків стрільбою з лука займається вже 5 років. Половина випущених стріл - у десятку. Після поранення та контузій у 2015 році Павло мав серйозні проблеми зі здоровʼям. Але допоміг спорт.

Павло Лучків, ветеран Збройних сил України:

Замикався в собі, так сидів грузився. Пішов попробував. Пішло, сподобалось. Думаю, блін це ж так просто, ну скільки там треба розуму, багато не треба - лук розтягнув, вистрілив- і попав. Ні, насправді не так все просто. І стабілізує воно психологічно, морально, витримка і нервову систему воно трохи так добряче лікує.

Цієї осені Павло став переможцем на Іграх Нескорених.

Павло Лучків, ветеран Збройних сил України:

Що я змагався не з суперниками, а тут про змагання зі самим собою, наскільки ти володієш своїм тілом, своїм психологічним станом.

Тепер Павло долучає до стрільби з лука ветеранів повномасштабної війни. Боєць 14-ї окремої механізованої бригади Олег Сподін був поранений цьогоріч у лютому.

Олег Сподін, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України:

Я побіг на допомогу хлопцям, витягувати пораненого побратима і, на жаль, над нами висіла ворожа пташка, яка коригувавла мінометний обстріл, і один із снарядів попав по групі. Декілька загинуло хлопців і мені прилетіло по колінах.

Олег втратив ногу, влітку отримав протез. Стрільбою з лука воїн займаєтся лише кілька тижнів, але це вже стало його улюбленим заняттям.

Олег Сподін, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України:

Представляєте, я зараз на реабілітацію в Трускавці кожен день у Львів катаюся туди-сюди, чисто на тренування приїхати. Реабілітація там тож добиратися години 3 десь на дорогу потрібно, тому що там зима сніг.

Руслан Павловський воював на "Азовсталі", пережив полон. Торік у вересні бійця обміняли. Каже, стрільба з лука замінила психотерапію.

Руслан Павловський, військовослужбовець "Азову" Національної гвардії України:

Мені потрібно проходити все время психологів, психічні розлади. А я як почав цим займатись стрільбою з лука, в мене ця потреба відпала. Я тут дуже гарно розгружаюсь, соціалізіруюсь. Чую, як я виліковуюсь.

Стрільба з лука - один із найкращик реабілітуючих видів спорту, переконує тренер Костянтин Школьний.

Костянтин Школьний, тренер:

Є такі, що взагалі без рук, але все одно можуть стріляти. Тому що є такі стрілки, що стріляють, і ногою тримають лук і зубами стріляють, головне, що стрільба, вона така дуже психологічно, емоційно і психологічно витримки такої потребує. І тому вони на тому дуже зосереджуються і для них то таке дуже помічне є.

Жодних послаблень тренер ветеранам не дає. Помічає найдрібнішу помилку.

У лучників-початківців у неділю перші змагання. І це не про нагороди, а про перемогу над собою.