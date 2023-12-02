Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 24 космічні апарати. Серед них перший вірменський супутник Hayasat-1, перший ірландський супутник EIRSAT-1 і перший розвідувальний супутник Південної Кореї 425 Project EO/IR.

Старт ракети-носія був здійснений з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Hayasat-1 створено вірменською лабораторією космічних досліджень Bazoomq та Центром розвитку освіти та наукових інновацій. На нього нанесено напис "Вірменія у космосі для науки". Вага апарату складає майже 1 кг, він здійснюватиме оберт навколо Землі кожні 90 хвилин. Супутник обладнаний датчиками, що вимірюють світло, температуру найважливіших частин різних модулів, а також інерційними датчиками.

EIRSAT-1 - дослідницький супутник, розроблений студентами Університетського коледжу Дубліна.

Південна Корея запустила розвідувальний супутник 425 Project EO/IR через 10 днів після того, як свій перший розвідсупутник запустила КНДР. Сеул планує до кінця 2025 вивести п'ять таких апаратів для стеження за сусідом.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомляли, що їхній розвідувальний апарат зробив знімки великих військових об'єктів на території Республіки Корея, на острові Гуам, де розташовані американські бази, а також Гаваїв.

Сьогодні Північна Корея заявила, що розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни.