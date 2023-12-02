Тепер і словаки. Українським водіям-далекобійникам заблокували ще один пункт пропуску на в'їзд в Україну. З 1 грудня КПП "Вишнє-Немецьке-Ужгород" перекрили. Пропускають по 4 ваговози на годину.

Цей пункт пропуску водії обирали для об'їзду польських блокувальників, тож тепер черга тут суттєво збільшиться. Вона вже розтяглася більше як на пів сотні кілометрів. Мар'яна Мартин повернулася зі Словаччини. Яка ситуація з того боку - дивіться далі.

Пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород". Тут у черзі на виїзд із Словаччини в Україну очікують майже пів тисячі вантажівок. Пан Олег, щоб привезти із Латвії у Київ лікарські трави, чекає вже 5-ту добу. Його вантажівка у черзі одна з перших, та чи проїде кордон сьогодні - не знає. КПП заблокували.

Олег - водій вантажівки:

5 сутки пішли загалом, і зараз якщо перекриють, то сказали в сутки… в годину 4 машин. Тобто порахуйте тут, що стоїть машин, то вже на сутки тут, а що стоїть ще там...

Словацьких протестувальників всього двоє. На приїжджій смузі припарковали автобус, перед ним поставили бус з причіпом. Чоловіки якраз чіпляють плакат.

Ростислав Чурма - заступник голови Об'єднання словацьких перевізників:

Тут не блокується гуманітарна допомога, військова допомога. Кожну годину будемо пропускати 4 каміони, так само як в Польщі. Тут єдиний пункт пропуску зі Словаччини в Україну, проходило по 8 авто за годину, на 50 відсотків зменшиться пропуск. Будемо тут доки не знайдеться рішення. Вирішення проблеми потрібне негайно.

Скільки будуть стояти - кажуть, до вирішення проблеми. А проблемою для них є відсутність дозволів на проїзд українським вантажівкам. Кажуть, втрачають бізнес.

Ростислав Чурма - заступник голови об'єднання словацьких перевізників:

Ми втрачаємо роботу. Тих проблем є більше - є черга, проблемою є і автобусна переправа. Ми тут не для того, щоб підтримати поляків, але підтримуємо їх. Ми тут через власні інтереси, відстоюємо словацькі проблеми і тих проблем є багато, вони повинні якось вирішуватися. Українські каміони без дозволів їздять. Дивіться..

Обстановка на кордоні відносно спокійна. Без сутичок, але не без сварок. Адже українські водії геть не підтримують позицію словацьких колег.

Андрій - водій вантажівки:

Європа пощитала, що ці дозвола лутше відмінити, хай українці возять самі всьо, всьо було добре.

Ніколи в житті не буде страйкувати проти свого товариша, свого колеги, свого брата. Це люди, яким хтось заплатив.

Ростислав Чурма - заступник голови Об'єднання словацьких перевізників:

Це питання страхування, скільки би коштувало страхування. Так, літають ракети, вантажівки в небезпеці. Це питання вже на розгляд підприємств. Видимо, що тут стоять вантажівки не обстріляні.

Умови чекати в черзі, кажуть водії, тут і без того не найкращі.

Валерій - водій вантажівки:

Ви просто пройдіться по обочині от так собі, але не сильно заходьте за фури… нема тут ніяких умов. Тиждень люди в полі сидять. Ні смітника, ні туалета.

Валерія виручає самокат. Чоловік спеціально взяв його в рейс. Щойно повернувся з магазину, що за 5 кілометрів.

Валерій - водій вантажівки:

Я можу хоть в магазин підʼїхати хліба купити. Хліба попросив купити, то я зʼїздив 4 км, бо розрив. Нас же тримають між містами.

Черга на Словацькому боці розтяглася майже на 60 кілометрів, розповідають водії. Водіям дозволяють стояти тільки за межами населених пунктів.

Тарас у черзі десь за 10 км до блокувальників. Сподівався, що протестувальники таки не перекриють проїзд.

Тарас - водій вантажівки:

Ми з Польщі приїхали сюда, круг робимо такий. Ми в Польщі завантажилися, шоб не їхати на ті заблоковані кордони. Думали тут буде трошка легше. Я надіюся, що ми вже завтра будем вдома, лишилося от, бачите і вода там ше якась є. Нормальні сусіди так не поступають.

Ну, а власне українські вантажівки можуть ще проїхати через КПП Тиса, на кордоні з Угорщиною та КПП Дякове на кордоні з Румунією. Там протестів, за інформацією митників, наразі немає.