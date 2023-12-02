Політологи та західні ЗМІ вказують на можливий зв'язок лідера польських мітингарів з росією [ Редагувати ]
Політологи та західні ЗМІ вказують на можливий зв'язок лідера польських мітингарів Рафала Меклера з росією. Чи дійсно це так? І чи вдасться, в такому разі, домовитися Україні та Польщі? Детальніше про все - Ольга Жидецька.
Крок до подолання кризи. Українська та польська сторони погодили окремі заходи для зменшення напруги на кордоні. Це, зокрема:
- відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок;
- створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх машин на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова";
- запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном на один місяць.
Про це домовилися представники українського й польського урядів та ЄС. Тепер хід за Варшавою.
Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:
Польські колеги мали би переговорити з протестувальниками, представити цю коцепцію ну і далі вже якийсь план заходів напрацювати для того, щоби швидко розблокувати кордон на днях - уже сьогодні-завтра. Тому ми чекаємо від них інформацію. Ці компромісні варіати, які ми напрацювали з польською стороною, їх має бути достатньо для того, щоб протестувальники зяли цю блокаду.
Про скасування "траспортного безвізу" для наших перевізників не йдеться. Це спільне рішення всього ЄС, і відмовитися від нього в односторонньому порядку неможливо.
Тим часом розв'язання проблеми з нетерпіням чекають не тільки українські перевізники. Від блокади постраждали усі підприємства, що працюють з закордоними партнерами.
Мирослав Дорош, керуючий магазином мережі JYSK, Київ:
Зараз ми очікуємо приблизно 200 машин з товаром, 200 повних великогабарітних фур. Деякі очікуємо вже три тижні. Ціна на перевезення загалом за цей час зросла майже в 3 рази.
Так само збитки мають і польські та європейські підприємці.
Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:
Польський імпорт в Україну дуже сильо зріс за останній рік. Тому за оцінкою наших колег асоціації українсько-польських підприємців, цифри доходять до 13-15 мільйоів євро в день. Тому що кордон закритий. Крім цього, страждають європейські компанії, тому що вони недоотримують товари, які вироблені в Україні і крім цього не можуть завезти нічого на територію України.
Основною причиною протестів поляки називають нібито катастрофічні втрати через конкуренті переваги українських перевізників. Разом з тим економічна статистика країни свідчить про інше. Бо повномасштабна російська війна фактично зробила Польщу важливим транспортним хабом. І дохід польських компаній, чи принаймні зареєстрованих на території Польщі, від експорту в Україну автомобільним транспортом за дев'ять місяців цього року сягнув 5 мільярдів семисот мільйонів доларів.
Та й протестують не всі польські перевізники. А лише повʼязані з ультраправим політиком Рафалом Меклером з політсили Конфедерація.
Рафал Меклер, співорганізатор блокади, власник транспортної компанії:
Сільське господарство становить 3% польського ВВП, автомобільний транспорт - 7%, більш ніж удвічі. Але до нас ставляться гірше. Оскільки ви змогли зробити щось для фермерів, я не розумію, чому вони не можуть зробити те саме для нас.
Конфедерація - відома своєю радикальною націоналістичною, антиукраїнською позицією, за якою багато глядачів вбачають російський вплив і російські гроші.
Володимир Фесенко, політолог:
Ще давно з 90-х, початку 2000-х представники ось цієї політичої сили співпрацюють з росіює і брали участь в російських пропагандистських акціях. Вони разом виступали з росіянами, от якраз з наративами російської пропаганди. І те, що вони є носіями антиукраїнських настроїв - безумово використовується російськими спецслужбами, російською пропагандою.
Сам Меклер звинувачення у співпраці з країою-агресоркою відкидає.
Рафал Меклер, співорганізатор блокади, власник транспортної компанії:
Ми не маємо нічого проти україців. Ми тільки домагаємося того, щоби ми повернулися до ситуації передвоєнної. Щоби ми могли спокійно працювати.
Тим часом українські водії, що стоять в кілометрових чергах на кордоні, доведені до відчаю. Кажуть - оголосять голодування, якщо польські протестувальники знову змінять свої умови і відступлять від укладеної напередодні домовленості пропускати по 7 машин за годиу.
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