Експрезидента України Петра Порошенка не випустили за кордон на прохання СБУ, оскільки він планував зустрітися з "другом путіна", прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це в суботу, 2 грудня, повідомила Служба безпеки України.

СБУ та розвідка отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни.

Для цього російські спецслужби планують залучати проросійські політичні сили іноземних країн. Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з рф.

Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України", - повідомляє СБУ.

Через це спецслужба звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження пʼятому президенту, а нині лідеру опозиційної партії "Європейська солідарність", який "мав стати інструментом в руках російських спецслужб".

Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Напередодні перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко завив, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування". Жодних подробиць він не розповів.

Петро Порошенко повідомив, що й цього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Сенату та Конгресу США й Сейму Польщі. Заборону на виїзд він назвав "антиукраїнською диверсією".