У СБУ пояснили, чому Порошенка не випустили з України [ Редагувати ]
Експрезидента України Петра Порошенка не випустили за кордон на прохання СБУ, оскільки він планував зустрітися з "другом путіна", прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це в суботу, 2 грудня, повідомила Служба безпеки України.
СБУ та розвідка отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.
За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни.
Для цього російські спецслужби планують залучати проросійські політичні сили іноземних країн. Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.
"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з рф.
Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України", - повідомляє СБУ.
Через це спецслужба звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.
Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження пʼятому президенту, а нині лідеру опозиційної партії "Європейська солідарність", який "мав стати інструментом в руках російських спецслужб".
Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.
Напередодні перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко завив, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування". Жодних подробиць він не розповів.
Петро Порошенко повідомив, що й цього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Сенату та Конгресу США й Сейму Польщі. Заборону на виїзд він назвав "антиукраїнською диверсією".
Поки вся країна живе об’єднанням, корисні ідіоти руйнують здатність України захищати себе демократичними методами. Такі безглузді дії - величезна загроза для обороноздатності країни, для нашого європейського шляху. Вони заважають нашій боротьбі проти жорстокого ворога, вони виставляють нас у поганому світлі перед партнерами, вони руйнують єдність всередині суспільства.
по темі
Служба безпеки України організувала новий вибух на стратегічній залізниці в росії
володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року. Про це на закритому брифінгу для преси заявив високопосадовець Держдепартаменту США, передає Reuters
Єдиним бар'єром який стримує Україну від вступу до НАТО, є російська агресія та продвоження війни. Україна де-факто є членом оборонного Альянсу. щоправда а неї не поширюється дія Статті 5 по колективну безпеку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у Європі суттєво знижується інтерес до війни в Україні та російської агресії проти України. У своєму профілі в X (Twitter) вона назвала ситуацію "фатальною" та дуже небезпечною
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними Служби безпеки України, оприлюднив в TikTok відео з роботою протиповітряної оборони під час російської атаки 5 листопада