Війна вдарила і по колишніх наркозалежних, які на тимчасово окупованих територіях не отримували препаратів замісної терапії.

З початком великої війни проблеми ВІЛ-інфікованих відійшли на другий план. Та не зникли, кажуть медики. Великі міграції людей та відсутність діагностики у прифронтових регіонах призвели до стрибка захворюваності на СНІД.

А на окупованих територіях люди не отримували взагалі ніяких ліків. До чого це призвело? Як налагодити ранню діагностику та зробити епідемію контрольованою - в сюжеті.

У День боротьби зі СНІДом волонтери роздають буклети та засоби захисту. У пересувній лабораторії можна пройти швидкий тест на ВІЛ.

Зараз ми вам зробимо прокол. Я візьму одну краплю крові. Це неболяче. Нам потрібна одна крапля крові.

15 хвилин, і результат готовий.

Ігор Баришніков, соцпрацівник благодійного фонду:

Якщо навіть у людини виявляється ВІЛ, це хвороба зараз вважається не смертельною, вона контролюється, людина приймає антитерапію і живе повноцінним життям. Може ще мати здорових діток.

Зробити тест і дізнатися, чи є в них антитіла до ВІЛ-інфекції, люди або бояться, або закривають свої обличчя. Та проходити час від часу тестування треба. Хоча більшість вважає, що це не на часі, та ВІЛ нікуди не подівся. Нині на обліку на Харківщині перебуває більше 5 з половиною тисяч ВІЛ-позитивних людей. А виявлених уже на останній, 4-й стадії, стадії СНІДу, суттєво побільшало.

Олена Овчіннікова, директор Харківського благодійного фонду:

І якщо в 21-му році в четвертій стадії було виявлено 132 людини, то в 23-му році 220, понад 220 людей. Тобто це вже каже про те, що люди виявляються в більш пізній стадії, тобто вони не діагностувалися і не звертали на це увагу, доки вже не пішли прояви.

Війна вдарила і по колишніх наркозалежних, які на тимчасово окупованих територіях не отримували препаратів замісної терапії. З України доправити її було неможливо. А на росії систему замісної терапії не визнають.

Денис Клименко, директор медичного центру:

Бо на момент, коли була окупація півроку, навіть більше, на територіях нічого не проводилося, ні лікування ні препарати не доставляли, нічого.

І це далося взнаки. Без терапії, завдяки якій людину поступово виводили із залежності, кажуть лікарі-наркологи, пацієнти знову повернулися до вуличного зілля.

Денис Клименко, директор медичного центру:

У людей, які навіть були в ремісії довгий час, які не вживали вуличні наркотики, могли зовсім не вживати, наприклад, ніяких, які були довгий час в ремісії, вони почали вертатися до вживання, тому що це дуже стресово, психологічні, фізіологічні проблеми, вони повертаються до нього. І кількість наразі збільшена.

Нині центри, де видають препарати замісної терапії для наркозалежних, відновлюють свою роботу в деокупованих Балаклії та Ізюмі. Та Харківщина, де захворюваність на ВІЛ зросла вдвічі - не лідер в Україні. В Одеській та Дніпропетровській областях зростання ще більше. Тож медики наголошують, щоб ситуація була контрольованою, задля ранньої діагностики ВІЛ, необхідно відкривати нові лабораторії, особливо у малих містах.