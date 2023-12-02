Обміни військовополоненими з росією тривають, часто прямо на полі бою - Зеленський [ Редагувати ]
Обміни військовополоненими з росією не зупинилися, однак переважно вони проводяться не публічно, а інколи - прямо на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press.
За останні пів року повернули небагато, повернули до 100 людей. За весь час повернули кілька тисяч людей. Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми обмінюємо...
Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно.
Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли у нас 10 їхніх полонених, а у них є кілька наших хлопців - і ми міняємо. Це по-різному буває. На все це доручення у командирів і вони знають, що їм робити.
З початку повномасштабної війни з російського полон вдалося звільнити кілька тисяч українських захисників. За словами президнта, кілька нашиї тисяч воїнів перебувають у полоні.
Нагадаємо, що останній публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді вдалося звільнити 22 українських воїнів. Відтоді росіяни блокують процес.
У жовтні президент Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону. Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам.
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